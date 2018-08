Historisch vliegtuig crasht: 20 inzittenden komen om 06 augustus 2018

Twintig mensen zijn gisteren in de Zwitserse Alpen om het leven gekomen nadat een historisch vliegtuig er is gecrasht. Het toestel werd compleet vernietigd. Geen van de inzittenden heeft de crash overleefd. In de oldtimer is plaats voor zeventien passagiers, een steward(ess) en twee piloten. Het toestel stortte neer bij de berg Piz Segnas, niet ver van de grens met Liechtenstein. Het wrak ligt op 2.540 meter hoogte. Na de crash kwam een grote reddingsoperatie op gang, waarbij onder meer vijf helikopters werden ingezet. Boven het gebied is een vliegverbod ingesteld dat tot nog tot gisteravond laat duurde. Het toestel is een Junkers Ju-52, meldt de eigenaar, het Zwitsers luchtvaartbedrijf Ju-Air, op zijn website. De Ju-52 is een in Duitsland gebouwd driemotorig vliegtuig dat voor het eerst vloog in 1932. Zaterdagochtend stortte ook al een klein privévliegtuigje neer ten zuiden van Lüzern. Daarbij kwam een gezin met twee kleine kinderen om het leven.

