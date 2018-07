Historisch Sacoor wereldkampioen junioren met verbluffende tijd 14 juli 2018

Verrassing op de 400m vlak van de wereldkampioenschappen voor junioren in het Finse Tampere. Jonathan Sacoor liep er in een geweldige 45.03 de verzamelde concurrentie naar huis. In de laatste rechte lijn remonteerde hij de snel gestarte Jamaicaan Christopher Taylor. Sacoor wordt zo de eerste Belgische man die een medaille behaalt op een WK voor junioren. Gisteren verbeterde Sacoor in de halve finale al het 45 jaar oude Belgische record van Fons Brijdenbach van 45.86 tot 45.72. Nu haalt hij in één klap nog eens 7 tienden van die recordtijd. Met zijn 45.03 is Sacoor momenteel een halve seconde sneller dan Kevin (en Dylan) Borlée in 2018. (TVDH)

