Historisch record voor Dow Jones

Nieuwjaar mag dan wel gepasseerd zijn, op de beurzen gaat het feest gewoon door. De Amerikaanse Dow Jones heeft voor de eerste keer ooit de grens van 25.000 punten doorbroken. De index beleeft zijn langste en sterkste stijging in 220 jaar beursgeschiedenis. En dan kregen de beleggers gisteren ook nog eens een reeks positieve economische cijfers voorgeschoteld. Zo staat in het maandelijkse Amerikaanse jobrapport te lezen dat er in december 250.000 banen gecreëerd zijn in de privésector, een stuk meer dan de 190.000 waarop analisten hadden gerekend. De hoerastemming waaide ook over naar onze kant van de Atlantische Oceaan. De Euro Stoxx50 deed er 1,4% bij, de Bel20 1,31%.