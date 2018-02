Hirscher wint reuzenslalom, Maes 32ste 19 februari 2018

De Winterspelen verlopen volgens plan voor Marcel Hirscher. Dinsdag greep de Oostenrijker al goud op de combiné, gisteren deed hij daar een tweede goud op de reuzenslalom bij. De 28-jarige skiër was over twee runs 1.27 sneller dan de Noor Henrik Kristoffersen en 1.31 op de Fransman Alexis Pinturault. Hirscher, die sinds 2011-2012 het alpineskiën domineert en al zes keer wereldkampioen werd, kan donderdag op de slalom nog een derde goud grijpen. Sam Maes, de enige Belg die gisteren in actie kwam, finishte bij zijn olympisch debuut als 32ste. "In de eerste run skiede ik te voorzichtig, wat niet de bedoeling was", zei de 19-jarige Antwerpenaar. "De tweede run ben ik er echt voor gegaan, vooral in het onderste deel. Ik verlies drie seconden op Hirscher. Daar moet ik tevreden mee zijn. Met mijn klassement ben ik niet tevreden: ik wilde top 30 halen." Donderdag treedt Maes, net als Kai Alaerts, aan in de slalom. (VH)

