Exclusief voor abonnees Hippere broer GETEST Audi Q3 Sportback 35 TDi 23 november 2019

00u00 0

Wat is dit?

De hippere, stijlvollere versie van de Q3. Sportiever en dynamischer. In de catalogus begint deze nieuwkomer met een instapprijs van 34.580 euro voor de 35 TSFi, een benzinemotor van anderhalve liter. Audi gaf me de voorwielaangedreven 35 TDi in 'Business Edition' mee: de tweeliter turbodiesel van 150 pk. Op dit prijskaartje staat 38.700 euro. Ruwweg bekeken is dat een meerprijs van 1.500 euro in vergelijking met de gewone Q3. Uiterlijk is het verschil met de Q3 meteen merkbaar: met een daklijn die 3 centimeter lager is, oogt deze Sportback heel wat dynamischer. Maar onderhuids is alles hetzelfde. Zelfs het interieur, dat trouwens van een uitstekende kwaliteit van afwerking getuigt.

Dit artikel is exclusief

voor abonnees. Word ook abonnee en steun Rode Neuzen Dag. Jouw eerste betaling gaat integraal naar Rode Neuzen Dag ✓ Steun Rode Neuzen Dag en word abonnee voor 27/11

✓ Slechts €6,95 per 4 weken

✓ Stop wanneer je wil Abonneer je nu