Hiphop ontmoet ballet in 'Dance As One' 14 november 2018

In de derde auditieaflevering van 'Dance As One' strijden opnieuw vier danscrews voor een ticket. The Movement Theory uit Brussel danst experimentele hiphop met een twist, want hun danspasjes stalen ze uit de balletwereld. Ook het Aira Ensemble uit Heverlee weet met ballet te verbazen, zij het in de neoklassieke vorm. "Synchroon een pirouette doen is héél moeilijk. Je moet in de ruimte kijken en soms ook gewoon een beetje geluk hebben", zegt jurylid Jan Kooijman. De Nederlandse crews beloven het hun Vlaamse collega's niet makkelijk te maken in de derde auditieshow. De Frisian Cheer Stars stunten op het podium met cheerleading van het hoogste niveau. Letterlijk dan, want de dansers klimmen tijdens hun auditie naar het dak van de studio. De dansers van T.A.O.L. willen ten slotte bewijzen dat zelfs een brand in hun repetitieruimte hen niet klein kan krijgen.

"Niemand krijgt ons kapot", klinkt het unaniem. (KD)

