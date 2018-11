Hip in dancings, tussen Rolling Stones en Marvin Gaye 24 november 2018

00u00 0

AA Gent

'De Buffalomars' (1948)

'De Buffalomars' is van 1948, maar toen stond er nog geen tekst op het nummer. Het was het lied dat de fanfare speelde die de supporters begeleidde van de cafés naar het Jules Ottenstadion. De Gentse tekst kwam er in 1953, een jaar waarin de Gantoise 25 wedstrijden op rij won. Vandaar de zin : "Mannen, steekt dat uit ulder koppen, om den Agee te kloppen." Den Agee, dat komt van A.R.A.G., voluit Association Royale Athlétique La Gantoise. Een speler van het toenmalige B-elftal, ene G. Helderweerdt, zou die tekst hebben geschreven, maar zeker is dat niet. Toen het met de club minder goed ging, verdween ook de mars, maar in 1968 werd hij opgevist bij de terugkeer in eerste klasse. Het nummer werd toen zelfs in hippe dancings aan de Kuiperskaai gespeeld, tussen Marvin Gaye en The Rolling Stones door. In 2017 belandde de mars op het vast repertoire van de beiaardier in Gent.

Je hebt 9% van dit artikel gelezen

Gratis verder lezen, dat kan! E-mailadres We sturen je verder géén mails Door deze account aan te maken, ga ik akkoord met de gebruiksvoorwaarden , en erken de privacyverklaring , en het cookiebeleid , gelezen te hebben. Ontvang link naar volledig artikel Gelukt! Je vindt de link naar het volledige artikel in je mailbox Email Tot zo meteen

HLN