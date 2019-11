Exclusief voor abonnees Hines-Ike 09 november 2019

Hines-Ike die op Club blunderde met een strafschopfout in de 1ste minuut haalt zelfs de selectie niet. Kovacevic en Golubovic komen weer in de ploeg. Ocansey (schouder) is nog niet inzetbaar. (ESK)

