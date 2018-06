Hinder op Zaventem, behalve voor Rode Duivels 13 juni 2018

De douane zal vandaag stiptheidsacties houden op de luchthaven van Zaventem. Dat heeft de christelijke vakbond aangekondigd. De acties zijn gericht tegen de problemen bij het federaal ambt, de federale overheidsdienst Financiën en de douanediensten. Het is de bedoeling de bagage van bepaalde aankomende vliegtuigen erg grondig te controleren. "Er valt dan ook de nodige hinder te verwachten", aldus ACV Openbare Diensten. De Rode Duivels moeten zich evenwel geen zorgen maken. Het is volgens de vakbond niet de bedoeling hun vliegtuig richting Rusland aan de grond te houden. (ND)