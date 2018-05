Hinder bleef beperkt 17 mei 2018

De betoging tegen het pensioenbeleid heeft niet tot hinder geleid op het spoor , maar wel bij De Lijn en MIVB. Vooral op de stadsnetten werden bussen en trams opgeschort of vertraagd. Zo reden er in Gent na 20 uur geen stadslijnen meer. In Antwerpen moesten fans van Marco Borsato op zoek naar een alternatief om tot bij het Sportpaleis te geraken. In Limburg was de helft van de chauffeurs op de baan, aan de kust reed 60% van de bussen en kusttrams. In de Antwerpse haven was er onvoldoende personeel om de sluizen te bemannen. Slechts vier op de tien waren operationeel. Een twintigtal vaartuigen kon de Schelde niet opvaren. De meeste

scholen uit het katholiek- en het gemeenschapsonderwijs bleven open. Bij bpost verliep de krantenbedeling normaal, ook al daagde een deel van het personeel 's ochtends niet op. Er raakten minder brieven en pakjes tot in de distributiecentra, maar blokkades waren er niet. In Vlaanderen werd 96% van de rondes gedaan. In Brussel was de vuilnisophaling sterk verstoord.

