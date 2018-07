Hillary Clinton speelt mee in tv-reeks 26 juli 2018

President is ze niet geworden, maar misschien zit er nog een tv-carrière in voor Hillary Clinton. De Democrate maakt haar opwachting in het nieuwe seizoen van 'Madam Secretary', een politieke dramashow van zender CBS. Ook Madeleine Albright en Colin Powell - net als Clinton ex-ministers van Buitenlandse Zaken - spelen een gastrol. "Dat we een dag hebben kunnen vinden waarop ze allemaal beschikbaar waren, was een wonder", deelde CBS mee. "Drie van zulke powerhouses in onze show, da's fantastisch!" (SD)

