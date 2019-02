Hilde Sabbe staat op Brusselse lijst Pascal Smet 18 februari 2019

Journaliste Hilde Sabbe zal bij de verkiezingen van 26 mei op de Brusselse lijst van sp.a-minister Pascal Smet staan. Dat heeft ze aangekondigd in 'De Zevende Dag'. Sabbe, die in deze krant een column schrijft over de dementie van haar moeder, was een tijd geleden lid geworden van Be.One, het politieke project van Dyab Abou Jahjah. Maar dat verlaat ze nu voor One.Brussels, het nieuwe project van Smet. Daar ziet ze meer kansen om verkozen te geraken. "Ik heb nog altijd de grootste affectie voor Dyab en ik geloof hem als hij zegt dat Be.One over tien jaar een grote speler zal zijn. Maar ik ben ongeduldig en ik wil nu iets realiseren." Sabbe wordt geen lid van sp.a.