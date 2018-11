Hilde Sabbe over de strijd van haar moeder tegen Alzheimer: "Ik word elke dag een beetje meer wees” column Hilde Sabbe

07 november 2018

00u00 0 De Krant 'Hij had gehoopt dat het zonder herfst kon.

Ineens sneeuw. De ascese van wit.

De precisie van kou.

Minder moet zorgen voor betekenis,

meer moet ervan genezen - en dat het dan gedaan was.'

(Herman De Coninck, 'De hectaren van

het geheugen')

Ik had gehoopt dat het zonder verval kon. Ineens dood, of toch bijna. En pas als ze heel oud was.

Oud worden, zo zag ik het lange tijd, was in de eerste plaats een wilsbeslissing. Zoals mijn vader, die op zijn tachtigste plots besloot om niet meer te gaan tennissen. Anderhalf jaar later was hij dood, geveld door pancreaskanker.

Als het een wilskwestie was, maakte mijn moeder kans op onsterfelijkheid, gokte ik. Op haar tachtigste maakte ze nog monter vanop de ladder zelf haar ramen schoon, en voerden we discussies over de films die ze op seniorenmiddagen zag. Ook een nieuwe heup hield geen capitulatie in: mét stok hield ze resoluter dan ooit ouderdom en verval op afstand. Scheer je weg.

Natuurlijk vergat ze weleens iets, had ze moeite met het onthouden van namen, maar dat was de leeftijd, toch? De neuroloog bij wie ze regelmatig op consultatie moest vanwege aanhoudend beven ontwapende ze elke keer door zeer precies naar de schoolprestaties van zijn kinderen te informeren. Alsof ze wilde zeggen: "Ik begrijp dat ik onder de scanner moet, dat is nu eenmaal het protocol, maar u en ik weten dat er mij in het geheel niks mankeert."

