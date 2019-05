Hilde-effect heeft niet gewerkt: “Ik word geen minister-president, maar mijn hart is niet gebroken” Annick Grobben

27 mei 2019

05u00 0 De Krant De meesterzet van CD&V om Hilde Crevits uit te spelen als hét wapen bij uitstek om de partij naar grote hoogten te stuwen, heeft niét gewerkt. Van een Hilde-effect is, toch niet als je het over heel Vlaanderen bekijkt, geen sprake. Overigens ook niet van een Wouter Beke-effect. In de plaats daarvan: zwaar verlies. "De ambitie om Vlaams minister-president te worden, kan ik opbergen, maar: mijn hart is niet gebroken", aldus Crevits.

Normaal gezien zou 'Land of Hope and Dreams' van Bruce Springsteen hebben weerklonken op het moment dat de CD&V-top zijn entree zou maken in de Schaarbeekse Event Lounge om de militanten toe te spreken. Dat was het nummer dat de dj's van dienst als overwinningslied hadden moeten klaarzetten. Maar 's namiddags al hadden ze orders gekregen om dat lied niét te spelen, om het gewoon te houden op "achtergrondmuziek". Want er viel weinig te vieren. De sfeer onder de militanten was, in afwachting van Crevits en co, al uren navenant. Verbijsterde blikken bij elke hap die Vlaams Belang weghapte uit zowel de Vlaamse als de federale koek.

Fatsoen en respect

Geen Springsteen dus, toen de CD&V-top het podium beklom. "Ik zou liegen als ik nu zou zeggen dat ik ons resultaat niet teleurstellend zou vinden", sprak voorzitter Wouter Beke de menigte toe, waarna hij Hilde Crevits - dé hoop van zijn partij, wier naam ook luidkeels werd gescandeerd in de zaal - uitgebreid bewierookte. "Niemand anders dan zij heeft de stijl van redelijkheid, fatsoen en respect zo hard belichaamd. Maar deze verkiezingsuitslag noopt ons tot bescheidenheid, ja. Gelukkig is bescheiden zijn niet zo moeilijk voor een Limburger."

Hilde Crevits zal dus, dat staat vast, niet Vlaanderens eerste vrouwelijke minister-president worden. Hoe zwaar valt haar dat? "Ik kan daar eigenlijk heel goed mee omgaan, hoewel ik mij met heel mijn hart kandidaat had gesteld", aldus Crevits. "Maar: mijn hart is niet gebroken. De ambitie om in West-Vlaanderen de grootste partij te zijn, is op dit moment (het was 20.45 uur, red.) wel waargemaakt. Al besef ik maar al te goed dat het tij vanavond nog kan keren, ja."

Cordon? Onbespreekbaar

Of ze kan verklaren waarom zij, de allemansvriend, de torenhoge verwachtingen van en voor haar partij niet heeft kunnen inlossen? "Wat zwaar op mijn gemoed ligt, is dat zoveel mensen een keuze voor Vlaams Belang hebben gemaakt", aldus Crevits. "We moeten daar met zijn allen goed over nadenken. Niet alleen CD&V heeft er onder geleden, ook N-VA, Open Vld én sp.a. Een zwaar teken aan de wand. De discussies in de Dorpsstraat staan mijlenver af van de discussies in de Wetstraat, dat heb ik ook weer gemerkt tijdens de campagne. En hoe het nu verder moet met CD&V? Als er een uitnodiging komt om te spreken over de vorming van een regering, gaan we daar zeker op ingaan. En wie dan wel minister-president zal worden? Als N-VA het initiatief neemt als grootste partij, dan ga ik ervan uit dat die partij dat - en ze hebben er het recht toe - ook zal claimen. Het zou mij verbazen als het anders zou zijn."

Haar verhaal is zeker niet uitverteld, ondanks de nederlaag van haar partij. "Ik hoop nog een tijd de hoop van mijn partij te zijn", zei Crevits daarover. "Het is overdonderend hoeveel sms'en ik nu krijg, heel ontroerend. Je voelt dat die warmte er is. Mensen laten me weten: 'Je moet nu doordoen!' En of ik de nieuwe voorzitter word van CD&V? Het is veel te vroeg om daarop vooruit te kijken. Wouter Beke heeft ook met hart en ziel campagne gevoerd, we gaan dat de komende dagen rustig analyseren." Op de vraag of het cordon sanitaire moet worden doorbroken, klonk ze ongemeen fel en resoluut. "Als mijn partij meewerkt aan het doorbreken van het cordon sanitaire, dan stop ik met politiek. Dat is onbespreekbaar. En voor mijn voorzitter ook."

Ze bleef minzaam, de glimlach week niet van haar gezicht. "Kijk, toen ik tien jaar geleden voor de eerste keer 100.000 voorkeurstemmen haalde en de grote overwinning moest claimen, stond ik er op het podium ook heel rustig en nuchter bij. Mensen zeiden: 'Maar allez, dat jij zo kalm kan blijven?!' Ik heb toen aan de militanten gezegd: 'Vandaag sta ik hier met een grote overwinning, maar het zou kunnen dat ik hier binnen een aantal jaren sta en dat we verlies moeten incasseren.' Ik heb diezelfde rust nu. Dat is politiek. Je moet het oordeel van de kiezer aanvaarden. Het is mijn taak om de emotie positief te houden. Een traan zal ik niet laten. Ik huil niet voor politiek, ik huil als er familiaal iets gebeurt. Politiek is iets rationeels voor mij."

De campagne van haar leven

Ze neemt zichzelf dus niets kwalijk? "Zaterdagavond zat ik bij vrienden en over één ding was iedereen het eens, dat ik nooit eerder zoveel intensiteit in een campagne heb gestoken. Dit was echt de campagne van mijn leven. En het resultaat is minder dan ik had gehoopt, ja."