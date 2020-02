Exclusief voor abonnees Hilde De Baerdemaeker zorgt voor vuurwerk in 'Familie' 14 februari 2020

Patrick (Ludo Hellinx) kreeg deze week in 'Familie' een mysterieus telefoontje van zijn dochter. Vanavond wordt alles duidelijk. Liesbeth wil tijdelijk bij hem komen inwonen, omdat haar partner plots is overleden. Hilde De Baerdemaeker (41) maakt zo een re-entry in de soap. In 2016 verdween ze uit 'Familie', toen haar personage scheidde van Benny (Roel Vanderstukken) en naar Nederland verhuisde. Dat verleden zal de komende weken worden opgerakeld. "Het wordt leuk", belooft de actrice. "Bij haar vader loopt Liesbeth haar ex Benny tegen het lijf, want hij woont daar. En wat nog belangrijker is: ook diens nieuwe vriendin Robyn. Actrice Jits Van Belle, die Robyn speelt, is een heel goede vriendin, dus dat gaat vuurwerk geven. (lacht)" (HL)

