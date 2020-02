Exclusief voor abonnees Hilde Crevits (CD&V) is oma 17 februari 2020

Het was niet al kommer en kwel bij de CD&V-kopstukken afgelopen weekend. Hoe kwaad ze ook was over de exit van Koen Geens, toch glunderde Hilde Crevits (52). Haar zoon Bram en schoondochter werden zaterdag immers de trotse ouders van dochtertje Estée. Het is het eerste kleinkind voor 'oma Hilde'. De viceminister-president en Vlaams minister van Economie en Werk liet weten dat ze "geniet van de komst van Estée". Haar zoon overwon eerder lymfeklierkanker. In september vorig jaar zag een fiere Crevits hem al in het huwelijksbootje stappen: "We hadden de trouw speciaal in september gepland, in de veronderstelling dat de regeringsonderhandelingen tegen dan voorbij zouden zijn", klonk het toen. (BHT)