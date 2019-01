Hij wil alles samen doen COMME IL FAUT 12 januari 2019

Ik heb sinds kort een vriend met wie ik heel gelukkig ben, maar het stoort me dat hij werkelijk alles samen wil doen. Ik heb een grote vriendinnenkring en vind het ook fijn om wat tijd alleen te hebben, maar mijn vriend heeft het daar enorm moeilijk mee. Hij vindt het raar als ik zonder hem met vriendinnen op stap wil, of gewoon een avond in mijn eentje wil tv-kijken thuis. Ik volg al jaren yoga en nu wil hij ook mee, maar voor mij is dat uurtje per week echt tijd voor mezelf en ik wil die ruimte in mijn leven houden.

