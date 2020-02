Exclusief voor abonnees Hij weigert haar hand, zij verscheurt zijn speech 06 februari 2020

Tussen Donald Trump en Nancy Pelosi, de voorzitter van het Amerikaanse Huis van Afgevaardigden, is de spanning hoog opgelopen tijdens de 'State of the Union' van de Amerikaanse president. Eerst weigerde Trump de uitgereikte hand van Pelosi te schudden. Hij draaide zich om, zij trok haar schouders op. Maar na zijn toespraak - die meer op een verkiezingsrally leek dan op een beschrijving van 'de staat van het land' - scheurde Pelosi met een blik van afschuw haar kopie van de speech in stukken. De Democrate, voortrekker in de afzettingsprocedure tegen Trump, deed dat achter zijn rug, maar voor de talrijke camera's. Pelosi leek hem al eerder dwars te liggen toen ze het bij haar aankondiging van de president vertikte om traditionele termen als 'eer' en 'privilege' te gebruiken. In 2007 deed ze dat wel voor toenmalig president George W. Bush. Net als haar voorgangers steevast doen, zei ze toen dat het "een grote eer en een privilege" was om de president van de VS te mogen aankondigen. Pelosi zei achteraf tegen Amerikaanse media dat het verscheuren van de speech volgens haar "het meest hoffelijke was dat ze gezien de omstandigheden kon doen". Ze had naar een pagina gezocht waar iets op stond dat waar was, maar had dat niet gevonden. Volgens tal van media en politici heeft Pelosi niet alleen het beleid van de president, maar ook het Congres te schande gemaakt. (LB)

