Hij plooit niet, Melania's jurk daarentegen... 13 juli 2018

Na zijn doortocht in Brussel zakte de onvermurwbare Trump gisteren af naar Groot-Brittannië. Daar besprak de Amerikaanse president met de Britse premier Theresa May en 150 genodigden uit het zakenleven de opportuniteiten na de brexit. Gasten werden geacht in formele avondkledij te verschijnen voor het 'black tie dinner' in Blenheim Palace. First lady Melania haalde daarop een geel kleed uit de kast dat vooral opviel wegens de vele plooien, van schouders tot teen. Gasten kregen Schotse zalm, Hereford-steak en aardbeien met roomijs en 'clotted cream' voorgeschoteld. Eén genodigde, baroness Martha Lane-Fox, kwam niet uit protest tegen Trump.