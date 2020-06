Exclusief voor abonnees Hij pakte de hele wereld in Christo, 1935-2020 02 juni 2020

00u00 0

Christo is niet meer. De bekende Bulgaars-Amerikaanse kunstenaar overleed zondag op 84-jarige leeftijd in New York. Samen met zijn vrouw Jeanne-Claude Denat pakte hij wereldwijd objecten, landschappen en monumenten in met textiel, plastic of ander materiaal. Eén van zijn bekendste werken dateert uit 1995, toen hij de Reichstag in Berlijn omhulde met 100.000 vierkante meter zilveren stof (foto). Met tijdelijke installaties ging hun kunst verder dan inpakken alleen. Zo dreef in 2018 het 20 meter hoge London Mastaba zes dagen op een meer in het Londense Hyde Park. Daarvoor werden ruim 7.500 stalen vaten in paars, blauw en rood overgebracht vanuit Nederland.

Word ook abonnee en kies hier je formule op maat Mobiel Onbeperkt toegang tot alle artikels op HLN.be en in de app. Stop wanneer je wil. Digitaal Elke dag de digitale versie van de krant en toegang tot alle artikels. Stop wanneer je wil. Weekend + Digitaal Elke zaterdag de papieren weekendkrant in jouw bus en elke dag volledige digitale toegang. Stop wanneer je wil. Compleet Elke dag de papieren krant in jouw bus en volledige digitale toegang. Stop wanneer je wil. De digitale versie van de krant

De papieren weekendkrant

Alle dagen de papieren krant Eerste 4 weken GRATIS Nadien slechts €6,95 per 4 weken € 0,00 Eerste maand GRATIS Nadien €12 per maand € 0,00 Eerste maand Nadien €16 per maand € 10,00 Eerste maand Nadien €21 per maand € 15,00 Lees 4 weken gratisLees 1 maand gratisStart met lezenStart met lezen