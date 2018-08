Hij legde zijn speelgoedwapen niet neer: politie schiet jongen met down dood 04 augustus 2018

Politieagenten hebben in het centrum van Stockholm een jongeman van 20 neergeschoten omdat hij zijn speelgoedgeweer niet neerlegde. Het slachtoffer had het syndroom van Down, en was donderdagochtend weggelopen uit de flat van zijn vader. De politie werd gealarmeerd over een man in het bezit van een wapen.