Hij kan meer dan alleen uw kleerkast fileren 65 JANI KAZALTZIS 20 december 2018

Van een wat hyperactieve modegoeroe evolueerde Jani Kazaltzis (39) dit jaar bij VIER tot zowaar een tv-persoonlijkheid. Eerst bij 'Matchmakers' en dan bij 'Dancing with the Stars' liet Jani zien dat hij in staat is tot méér dan het fileren van andermans kleerkast. En dat was helemaal de bedoeling. "Styling zal altijd mijn hoofdvak blijven en ik zal het altijd nodig hebben, maar ik voel dat ik moet laten zien dat ik ook iets anders kan", zei hij. Het uiteindelijke doel? Een eigen talkshow. Daar is Jani formeel over. "Maar daarvoor moet ik eerst kilometers afleggen." En dan ook ineens finishen in 2019? Wie weet. (VSH)

