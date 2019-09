Exclusief voor abonnees Hij is terug: de bommaonderbroek 27 september 2019

De bommaonderbroek is terug. Lingeriemerk Sloggi blaast 40 kaarsjes uit en haalde daarvoor rapster Lil' Ol' Granny en de grote omaonderbroek onder het stof vandaan. De lancering van de nieuwe lijn wordt begeleid door een grappige videoclip bij het nummer 'Granny Got Pants', een parodie op 'Baby Got Back' van Sir Mix-A-Lot. "I'm sick of magazines saying G-strings are still a thing", klinkt het aanstekelijk.

