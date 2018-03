Hij eet 14 curryworsten in 15 minuten én loopt marathons op de Mont Blanc: vreetkampioen, en tóch een sixpack Dietert Bernaers

06 maart 2018

05u00 0 De Krant Hij is Belgisch kampioen curryworsten eten - vorig jaar zelfs wereldkampioen - maar als je Rik Nauwelaerts (30) ziet, zou je dat niet zeggen. "Ik ben inderdaad geen Michelinmannetje", zegt de afgetrainde atleet, die zijn hand nochtans niet omdraait voor een emmer chicken nuggets. Vreetkampioen en toch een sixpack? Deze magazijnier uit Beerzel bewijst dat het kan.

Veertien curryworsten in een kwartier, vier méér dan de nummer twee. Dat Rik Nauwelaerts afgelopen weekend zichzelf opvolgde als Belgisch kampioen curryworsten eten, was allesbehalve een verrassing. Vorig jaar was hij nog wereldkampioen in de discipline. En ook in de categorieën 'chicken nuggets' en 'bitterballen' schreef hij de voorbije jaren een stukje frituurgeschiedenis.

