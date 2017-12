Hij die het laatst lacht 31 Erik Van Looy 00u00 0

't Is nog altijd niet gebeurd: de zwanenzang van 'De Slimste Mens ter Wereld'. Wel integendeel. Ook na 15 seizoenen is Vlaanderen Erik Van Looy (55) en zijn jolige quiz allerminst beu. Van maandag tot donderdag niet zelden 1 miljoen kijkers: die moet je verdienen. Die tv-kijker heeft duidelijk maling aan de kritiek dat 'DSMTW' platter en seksistischer zou zijn. Annemie Struyf bond de kat de bel aan door in de nasleep van het Weinstein-schandaal en de #MeToo-onthullingen aan te kondigen dat zij niet langer in de jury wilde zitten. Maar geen kat die afhaakte. Dat de show overloopt van de seksistische opmerkingen, klopt trouwens niet. Dat bleek uit een steekproef van deze krant: er wordt graag en veel gelachen, maar slechts weinig met vrouwen. En de grootste boksbal blijft Van Looy zelf. Die lacht nu zijn 'gezoutstraalde' tanden bloot. Op dus naar de volgende jaargang van 'De Slimste Mens ter Wereld'. Tot spijt van wie het benijdt. (MU)

Wil je meer lezen? Registreer met enkele gegevens om dit artikel verder te lezen. Krijg toegang Je leest 1 maand ongelimiteerd als digitale abonnee

Geen betaalgegevens

Stopt automatisch Log in als abonnee