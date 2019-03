Exclusief voor abonnees Higuaín stopt bij Albiceleste: "maak veel mensen blij" 29 maart 2019

Gonzalo Higuaín (31) zwaait de Argentijnse nationale ploeg uit. Hij is de negatieve commentaren grondig beu. "Mijn tijdperk is voorbij en ik weet zeker dat ik hiermee veel mensen blij maak", sprak de spits bij FOX Sports Argentina. "Ik wil meer tijd doorbrengen met mijn familie, die enorm geleden heeft onder alle kritiek. Ook bij mij deed dat enorm veel pijn, want ik heb altijd alles gegeven voor de nationale ploeg." Higuaín was tien jaar international en scoorde in 75 interlands 31 keer.

