Higuaín ooit benaderd door 'Les Bleus' 30 juni 2018

Een speciaal moment voor Gonzalo Higuaín vandaag. De Argentijnse aanvaller (30) geeft zowaar zijn geboorteland partij. Higuaín zag in 1987 het levenslicht in Brest toen zijn vader actief was in de Franse Ligue 1. Een woord Frans spreekt hij niet, maar toch stond hij aan het begin van zijn interlandcarrière dicht bij de nationale elf van Frankrijk. Toenmalig bondscoach Raymond Domenech benaderde hem in 2007 voor een selectie, maar Higuaín bedankte vriendelijk voor die eer. (DMM)