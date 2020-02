Exclusief voor abonnees High5 dogs CLIC Schouderlijn "Eindelijk handen vrij om foto's te maken of tas te dragen" 08 februari 2020

Een superhandige hondenleiband waarbij baasjes hun bewegingsvrijheid terugwinnen bij het wandelen. Zo omschrijft de fabrikant van de High5 dogs schouderlijn zijn product. Het enige risico als baasje? Uit evenwicht raken wanneer een uit de kluiten gewassen viervoeter op de loop gaat. Om de High5 dogs schouderlijn uit te testen, moet ik op zoek gaan naar een leuke hond. Gelukkig heb ik wel wat bevriende viervoeters en is een date met Corgi Billie en baasje Maggie zo geregeld. Billie springt enthousiast heen en weer bij het zien van haar nieuwe wandeltuig, al betwijfel ik of het haar een jota kan schelen aan welk soort leiband ze velden en wegen mag gaan verkennen. Een hond is immers al blij als hij weet dat er een wandeling zit aan te komen.

