High Tea op het vliegtuig 20 juli 2018

Wie met Virgin Atlantic van of naar het Verenigd Koninkrijk vliegt, wordt sinds deze zomer getrakteerd op een door en door Britse traditie. De luchtvaartmaatschappij serveert voortaan namelijk een echte 'High Tea' aan boord, en dat zowel op vluchten in Business als in Economy. De Franse (!) meester-patissier Eric Lanlard zorgde voor een copieus High Tea-assortiment, bestaande uit homemade sandwiches, scones met clotted cream, enkele andere Engelse hapjes én Franse macarons. Virgin Atlantic lanceert de nieuwe afternoon tea ook in haar Heathrow Clubhouse op de luchthaven Heathrow. (JL)