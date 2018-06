Hierro: "Wij willen hoofdrol opeisen" 15 juni 2018

Ga er maar aan staan, Fernando Hierro. Het Real-icoon, woensdag pas benoemd tot opvolger van de ontslagen Julen Lopetegui, staat straks in zijn eerste opdracht als Spaans bondscoach meteen voor de clash tegen Cristiano Ronaldo en Europees kampioen Portugal. En toch heeft hij er vertrouwen in. "We gaan het werk van mijn voorganger niet zomaar weggooien. We hebben veel respect voor de Europese kampioen, die kan beschikken over een van de beste spelers én een van de beste trainers ter wereld, maar we hebben ook het volste vertrouwen in onze spelers. We zullen het Spanje zien zoals we dat kennen, het Spanje dat een hoofdrol wil opeisen." (YP)