Hierro twijfelt niet aan De Gea ondanks blunder 16 juni 2018

00u00 0

"Het doet pijn." José Mourinho reageerde gisterenavond ontgoocheld op de flater van David de Gea, zijn doelman bij Manchester United. Hij ging pijnlijk in de fout bij het tweede doelpunt van Cristiano Ronaldo. Het schot was houdbaar, de bal ging onder zijn lichaam binnen. "Het is mijn jongen, maar hij weet wel dat hij een fout gemaakt heeft. Het is een fout die hij niet maakt als hij bij ons in doel staat - hij was speler van het seizoen, na enkele fantastische prestaties. Maar dit gebeurt bij de besten ter wereld."

Gratis verder lezen, dat kan! E-mailadres We sturen je verder géén mails Door deze account aan te maken, ga ik akkoord met de gebruiksvoorwaarden , en erken de privacyverklaring , en het cookiebeleid , gelezen te hebben. Ontvang link naar volledig artikel Gelukt! Je vindt de link naar het volledige artikel in je mailbox Email Tot zo meteen

HLN