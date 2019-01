Hiermee lachte slager Erwin zich alvast een kriek 24 januari 2019

Een hond komt bij de beenhouwer binnen met een stuk papier met een bestelling en een bankbiljet in zijn muil. De slager maakt de bestelling klaar en hangt het zakje in de muil van de hond. Hij volgt het dier en ziet hoe het op de bus stapt. De slager gaat er achteraan en volgt de hond als die van de bus stapt en bij een huis op de deurbel duwt. Een man komt opendoen, pakt de bestelling en begint de hond uit te kafferen. De slager is verbaasd: "Zo'n voorbeeldige hond die voor u naar de slager gaat en nu bent u kwaad op hem." De eigenaar antwoordt: "Zou je niet! Dat is nu al de tweede keer dat hij de sleutel van de deur verliest onderweg!"

