FOTOBIJLAGE 2018 29 december 2018

Niet één maar twéé keer een uitzinnige menigte in zwart, geel en rood op de Brusselse Grote Markt, wie had dat ooit gedacht? Op 15 juli vierden we te midden van een hittegolf het droomvoetbal, de fabelachtige kwartfinale tegen Brazilië en de derde plaats op het WK. Gangmaker van het feestje? Uiteraard Eden Hazard.

