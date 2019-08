Exclusief voor abonnees Hier waakt Jacques Brel 09 augustus 2019

Dat Jacques Brel bij de allergrootsten hoort, wisten alle trotse Belgen al, maar voortaan kunnen ook de inwoners van Vesoul het zien. Een portret van 12 bij 28 meter siert een flatgebouw van negen verdiepingen in de Franse stad. In 1960 logeerde de zanger uit Schaarbeek in Vesoul. Enkele jaren later schreef hij er een liedje over, en dat werd een van zijn grootste hits. Brel kijkt uit over de woonblokken van de volkswijk Montmarin. "Zo vormt hij de brug tussen Montmarin en het hart van de stad", zegt artieste Pink Art Roz (44). Ze werkte vanop een hoogtewerker en gebruikte 175 liter verf.

