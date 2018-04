Hier speelt Anderlecht vanavond 06 april 2018

00u00 0

Het wordt een race tegen de klok in het Stade du Pays. Daar ontvangt Charleroi vanavond Anderlecht, maar de grasmat was in een erbarmelijke staat. Mogelijk werd bij een onderhoudsbeurt midden maart per ongeluk herbicide gesproeid. Een bedrijf uit Sint-Katelijne-Waver legt nu een nieuwe grasmat, die uiterlijk vanmiddag moet worden afgewerkt. Daar worden drie ploegen van acht man voor ingezet. Zo vermijdt Charleroi een forfaitnederlaag. Anderlecht-coach Hein Vanhaezebrouck is toch wat bezorgd: "Ik weet niet wat te verwachten. Normaal kan je op een nieuw veld pas spelen binnen drie à vier dagen." (AR/VDVJ)

Gratis verder lezen, dat kan! E-mailadres We sturen je verder géén mails Ontvang link naar volledig artikel Gelukt! Je vindt de link naar het volledige artikel in je mailbox Email Tot zo meteen

HLN