Hiér rijdt niemand te snel

04 november 2019

00u00 0

Chauffeurs die op de Kontichsesteenweg in het Antwerpse Aartselaar rijden, zijn vast en zeker op hun hoede. Het lijkt immers alsof de politie alles uit de kast heeft gehaald om snelheidsduivels te klissen: bijna twintig flitspalen staan er netjes op een rij. Maar of je je er nu mooi aan de maximumsnelheid van 50 km per uur houdt of niet, geflitst zal je niet worden. De palen zijn niet actief en staan op privéterreinen van ENGIE Fabricom, een bedrijf dat onder meer gespecialiseerd is in apparatuur voor verkeershandhaving. Of het gaat om te repareren palen of om pas aangekochte flitsers die wachten op een plekje, is niet geweten. (BCOR

