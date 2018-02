Hier kan de Toren van Pisa nog iets van leren 08 februari 2018

In de Taiwanese stad Hualien staan verschillende flatgebouwen er als in elkaar gezakte kaartenhuisjes bij, het gevolg van een zware aardbeving die een kracht had van 6,4 op de schaal van Richter. Door de schok op een diepte van nauwelijks 10 km gingen de fundamenten van de wolkenkrabbers aan het schuiven en kwamen de gebouwen scheef te hangen. De beving kostte aan zeker zes mensen het leven, honderden anderen werden gewond. Twee van hen stierven in het Marshall Hotel, dat ook gedeeltelijk instortte. Gelukkig konden meer dan 100 gasten er tijdig worden geëvacueerd.

