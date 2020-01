Exclusief voor abonnees Hier is ze dan, de identiteitskaart mét vingerafdruk 15 januari 2020

00u00 0

Minister van Binnenlandse Zaken Pieter De Crem (CD&V) heeft de eerste elektronische identiteitskaart met vingerafdruk overhandigd aan Lokers burgemeester Filip Anthuenis (Open Vld). Wie in Lokeren een nieuwe kaart moet aanvragen, krijgt zo'n exemplaar en moet daarvoor zijn vingerafdruk afstaan. Die maatregel is omstreden wegens privacyredenen en kreeg een negatief advies van de Gegevensbeschermingsautoriteit. "Maar de vingerafdrukken zijn belangrijk in de strijd tegen identiteitsfraude", zegt Peter Grouwels van de FOD Binnenlandse Zaken. In de achterkant van de kaart is nog een geperforeerde foto van de houder gegraveerd, er worden andere kleuren gebruikt en

Dit artikel is exclusief

voor abonnees. Word ook abonnee en lees onbeperkt alle artikels. Meer dan 200.000 mensen gingen je voor. ✓ Krijg onbeperkt toegang Lees alle artikels via de site en app

✓ Lees 4 weken gratis Nadien slechts €6,95 per 4 weken

✓ Stop wanneer je wil Ook tijdens jouw proefperiode Lees 4 weken gratis