Hier is 'm, de vriend van Natalia 03 december 2018

Natalia mocht de Awards afsluiten in de Lotto Arena. Haar nieuwe vriend Frederik Binst zat uiteraard ook in de zaal. Wij spotten hem bij het buitenkomen met Natalia's manager, Stijn Peeters (links op de foto). Exact een maand geleden werd Frederik nog door de zangeres het podium opgetrokken voor een privédansje tijdens haar eerste concert in dezelfde zaal.

HLN