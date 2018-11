Hier flitst politie deze week 19 november 2018

00u00 0

Agenten van de politiezone Riho controleren vandaag de snelheid langs de Heilig Hartstraat, de Rijksweg, de Meensesteenweg, de Roeselaarsestraat en de Leenstraat in Izegem. Dinsdag wordt de snelheidsradar opgesteld in Hooglede, meer bepaald in de Amersveldestraat en de Ieperstraat. Donderdag wordt er geflitst langs de Blinde Rodenbachstraat, de Meensesteenweg, de Karabiniersstraat, de Ieperseaardeweg en de Kortewagenstraat in Roeselare. Vrijdag controleert de politie in Izegem langs de Prinsessestraat, de Baronielaan, de Gentseheerweg, de Reperstraat en de Ardooisestraat. (CDR)