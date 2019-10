Exclusief voor abonnees Heynen wint met Polen zilver op World Cup 17 oktober 2019

Onze landgenoot Vital Heynen (50) pronkt met een nieuwe trofee op zijn inmiddels uitpuilend palmares als bondscoach in Polen: na goud op het WK 2018 en brons op het EK de voorbije zomer komt daar nu zilver bij op de World Cup voor landenploegen in Japan. Het goud ging naar Brazilië, brons was voor de Verenigde Staten. Heynen verloor met Polen enkel van Brazilië (2-3) en de VS (3-1), maar won van Tunesië (3-0), Japan (3-1), Argentinië (3-1), Italië (0-3), Rusland (3-1), Egypte (3-0), Australië (3-0), Canada (3-0) en Iran (3-0). De Canadezen speelden met de twee internationals van Roeselare: Walsh (uitgevallen met een ernstige enkelblessure) en Jansen Vandoorn. Ze eindigden op een negende plaats. (BrV)