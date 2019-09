Exclusief voor abonnees Heynen viert brons: "En nu Tokio 2020" EK VOLLEYBAL 30 september 2019

De Poolse wereldkampioen, met onze landgenoot Vital Heynen als bondscoach, heeft in Parijs brons veroverd. Polen versloeg thuisploeg Frankrijk met 3-0 (26-24, 25-22 en 25-21). Het verloor donderdag verrassend de halve finale van Slovenië (FIVB 17). De Fransen (FIVB 9) moesten vrijdag hun meerdere erkennen in Servië (FIVB 10). Acht jaar na hun laatste EK-brons (2011) mag Polen weer vieren. "We zijn niet naar hier gekomen voor een derde of vierde plaats", was de reactie van Heynen. "Jammer dat we ons beste niveau niet haalden tegen Slovenië. Tegen de Fransen was dat wel zo. Uiteindelijk moeten we tevreden zijn met een medaille. Ons volgende objectief is een olympische medaille." Servië won goud - net als in 2011 - na 3-1 tegen Slovenië. (BrV)

