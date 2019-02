Heynen verlaat Friedrichshafen op eind van seizoen 26 februari 2019

Volleybalcoach Vital Heynen verlaat VfB Friedrichshafen na het seizoen om zich voltijds toe te spitsen op zijn job als bondscoach van Polen. Bij zijn Duitse club is Heynen sinds 2016 aan de slag en hoopt hij na de bekerwinst afgelopen zondag ook de titel te halen: "Nog vijf of zes teams maken daar aanspraak op." Als bondscoach van Polen kroonde Heynen zich vorig jaar tot wereldkampioen. Met de Spelen in Tokio 2020 ziet Heynen een duobaan niet meer zitten. "Polen zal al mijn energie vergen. We willen een olympische medaille pakken." (BF)