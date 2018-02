HEYNEN overtuigt Polen met... chocolade medaille 08 februari 2018

Vital Heynen (48) is niet langer coach van de Red Dragons. De Maaseikenaar verbreekt met onmiddellijke ingang zijn contract met de Belgische volleybalbond en gaat aan de slag bij de Poolse nationale ploeg, de regerende wereldkampioen. Onze landgenoot volgt er Ferdinando De Giorgi op. De Italiaan betaalde in september het gelag na een tegenvallend EK in eigen land, met een roemloze uitschakeling nog voor de kwartfinales. Terwijl Heynen met de Red Dragons stuntte met bijna brons.

