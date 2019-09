Exclusief voor abonnees Heynen met Polen naar halve finale 24 september 2019

EK VOLLEYBAL

De Red Dragons hebben het dan wel laten afweten in de 1/8ste finales, toch hebben we met Vital Heynen één landgenoot in de halve finales. De bondscoach van wereldkampioen Polen plaatste zich gisteravond met z'n team na een vlotte 3-0-zege tegen Duitsland, dé ontgoocheling in de groepsfase van de Belgen, maar toch een ronde verder geraakt dan de Red Dragons. Bij de Polen was de genaturaliseerde Cubaan Leon weer de blikvanger (offensieve 81%!). Heynen neemt zijn sterspeler straks mee naar zijn nieuwe Italiaanse club Perugia. In de andere halve finale stuntte Slovenië door de regerende titelhouder Rusland uit te schakelen (1-3). (BrV)