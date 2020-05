Exclusief voor abonnees Heynen langer coach van Polen 04 mei 2020

00u00 0

VOLLEYBAL

De overeenkomst met Vital Heynen (50) als bondscoach van Polen eindigde eind september 2020, maar door het uitstellen van de Olympische Spelen wordt zijn contract verlengd tot oktober 2021. Onze landgenoot zal dus Polen ook leiden op de Spelen in Tokio 2021 én op het EK 2021 in Polen, Tsjechië, Estland en Finland. België is rechtstreeks geplaatst. Heynen hielp Polen aan de wereldtitel bij zijn start in 2018. (BRV)

Word ook abonnee en kies hier je formule op maat Mobiel Onbeperkt toegang tot alle artikels op HLN.be en in de app. Stop wanneer je wil. Digitaal Elke dag de digitale versie van de krant en toegang tot alle artikels. Stop wanneer je wil. Weekend + Digitaal Elke zaterdag de papieren weekendkrant in jouw bus en elke dag volledige digitale toegang. Stop wanneer je wil. Compleet Elke dag de papieren krant in jouw bus en volledige digitale toegang. Stop wanneer je wil. De digitale versie van de krant

De papieren weekendkrant

Alle dagen de papieren krant Eerste 4 weken GRATIS Nadien slechts €6,95 per 4 weken € 0,00 Eerste maand GRATIS Nadien €12 per maand € 0,00 Eerste maand Nadien €16 per maand € 10,00 Eerste maand Nadien €21 per maand € 15,00 Lees 4 weken gratisLees 1 maand gratisStart met lezenStart met lezen