Exclusief voor abonnees Heynen en Polen missen EK-finale 27 september 2019

00u00 0

Volleybal

Dé verrassing van het EK, wereldkampioen Polen - met onze landgenoot Vital Heynen als bondscoach - is uitgeschakeld. Geen Belg dus in de finale zondag. Grote boeman voor de Polen werd Slovenië, dat gisteravond de halve finale verrassend won met 2-3. Polen leek op weg naar de finale: op een drafje door de groepsfase tot in de halve finales, maar daar is het avontuur nu geëindigd. Frankrijk speelt vanavond zijn halve finale tegen Servië. (BrV)