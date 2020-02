Exclusief voor abonnees Hevige strijd om gratie van Gala 14 februari 2020

"Op zanggebied heb je niets meer te leren." Gers Pardoel is bloedserieus na de auditie van de 14-jarige Gala in 'The Voice Kids'. De strijd tussen de vier coaches voor een talent was nog nooit zo heftig. "Ik kan nummers voor jou schrijven", roept ook een enthousiaste Sean Dhondt en K3 oppert dat je "bij niemand beter kan leren zingen en dansen".

