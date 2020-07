Exclusief voor abonnees Hevige regenval in Japan: 60 doden 09 juli 2020

Al minstens 60 mensen zijn omgekomen door hevige regenval in het zuiden van Japan, op de eilanden Kyushu (foto) en Honshu. Tientallen anderen zijn nog vermist. Het noodweer heeft modderstromen en overstromingen veroorzaakt. Er is ook aanzienlijke materiële schade: huizen zijn verwoest, hele woonwijken staan onder water, auto's werden meegesleurd en een kustweg is deels weggespoeld. Ook de komende dagen wordt nog veel regen verwacht. De regering heeft meer dan 10.000 militairen ingezet om 3,6 miljoen mensen te evacueren uit de getroffen gebieden.

