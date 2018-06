Hevige plofkraak blaast zelfs beveiliging weg: dieven maken 250.000 euro buit 07 juni 2018

00u00 0

Inbrekers hebben bij een plofkraak in een postkantoor in het Oost-Vlaamse Buggenhout 250.000 euro buitgemaakt. De drie daders sloegen in de nacht van dinsdag op woensdag toe. Terwijl één man de camera uitschakelde, plaatsten de twee anderen explosieven op de geldautomaat in het kantoor. De knal die volgde, was zo hevig dat zelfs het beveiligingssysteem - dat biljetten met inkt zou moeten bekladden bij diefstal - weggeblazen werd. De daders waren vermoedelijk goed op de hoogte van het reilen en zeilen in het kantoor, want de automaat was net aangevuld met geld. In het Limburgse Kinrooi werd er afgelopen maandag ook al een plofkraak gepleegd op een ING-kantoor. Daar werd 400.000 euro gestolen. Het is niet bekend of het om dezelfde daders gaat. (KBD)

Gratis verder lezen, dat kan! E-mailadres We sturen je verder géén mails Door deze account aan te maken, ga ik akkoord met de gebruiksvoorwaarden , en erken de privacyverklaring , en het cookiebeleid , gelezen te hebben. Ontvang link naar volledig artikel Gelukt! Je vindt de link naar het volledige artikel in je mailbox Email Tot zo meteen

HLN